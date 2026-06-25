Scriitorul român Mircea Cărtărescu a participat miercuri la o audiență specială oferită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican, cu ocazia marcării a 100 de ani de la înființarea Libreria Editrice Vaticana.

Evenimentul a reunit nume importante ale literaturii internaționale, printre care Jon Fosse, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Eric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer și Colum McCann. Prezența lui Mircea Cărtărescu la această întâlnire reprezintă o nouă recunoaștere internațională a valorii operei sale, autorul fiind unul dintre cei mai apreciați și traduși scriitori români contemporani.

După întrevedere, scriitorul a transmis un mesaj emoționant: „Un moment unic, pe care n-aș fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulțumesc Sanctității Sale Papa Leo XIV pentru marea Sa bunăvoință.”

Audiența organizată la Vatican a marcat centenarul Libreria Editrice Vaticana, instituția editorială oficială a Sfântului Scaun, și a adus împreună personalități literare din întreaga lume într-un dialog dedicat culturii, credinței și rolului cărții în societatea contemporană.