Ziua Universală a Iei a fost marcată miercuri, 24 iunie, printr-un eveniment special organizat de Biblioteca Județeană Petre Dulfu, care a reunit în mediul online bibliotecari din întreg județul Maramureș. Sub genericul „Bibliotecarii maramureșeni în cămașă de sărbătoare: păstrători și ambasadori ai tradiției”, participanții au celebrat una dintre cele mai valoroase expresii ale patrimoniului cultural românesc. Organizată pe platforma Google Meet, întâlnirea a avut rolul de a evidenția importanța iei românești, simbol identitar recunoscut la nivel mondial și protejat prin includerea „Artei cămășii cu altiță” în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.

Evenimentul a fost moderat de dr. Ioan Gogota, bibliotecar metodist, care a transmis mesajul directorului instituției, dr. Teodor Ardelean. În intervenția sa, acesta a subliniat rolul bibliotecarilor în păstrarea și promovarea tradițiilor locale, amintind că Ziua Iei a devenit, în ultimii ani, un adevărat fenomen cultural internațional.

Pe parcursul întâlnirii, reprezentanți ai bibliotecilor municipale, orășenești și comunale din Maramureș au vorbit despre semnificația iei în diferite zone ale județului, despre simbolistica motivelor tradiționale și despre legătura profundă dintre portul popular și identitatea comunităților locale. Discuțiile au inclus și aspecte legate de particularitățile costumului tradițional maramureșean, diferențele dintre ie și portul popular, precum și elementele specifice zonelor etnografice din județ. Un moment aparte l-a constituit prezentarea tradițiilor de Sânziene și a obiceiului împletirii coronițelor, ilustrată prin imagini realizate alături de copiii din Vișeu de Sus.

Participanții au evidențiat faptul că ia reprezintă mai mult decât un obiect vestimentar, fiind un simbol al identității naționale, al memoriei colective și al continuității culturale.

Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare și-a reafirmat misiunea de a susține conservarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșean, contribuind la transmiterea valorilor tradiționale către noile generații.