Participanții din fluxul 3 al proiectului Erasmus+ derulat de Liceul Tehnologic George Barițiu au avut parte de o experiență educațională și culturală în Portugalia, unde au îmbinat activitățile de formare profesională cu descoperirea unor importante obiective turistice și culturale.

În timpul mobilității, elevii au vizitat capitala Lisabona, explorând zone emblematice precum Castelo de São Jorge, Praça do Comércio și cartierul Rossio, locuri reprezentative pentru istoria și arhitectura orașului. Programul a inclus și excursii în unele dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale Portugaliei, precum Sintra, Nazaré, Sesimbra și Óbidos. Unul dintre momentele deosebite ale stagiului a fost croaziera organizată în zona Setúbal, unde participanții au avut ocazia să observe delfinii în habitatul lor natural și să admire peisajele de pe coasta atlantică. Experiența a fost completată de activitățile de formare profesională desfășurate în cadrul programului Erasmus+, contribuind la dezvoltarea competențelor elevilor și la consolidarea dimensiunii europene a educației.

Reprezentanții unității de învățământ au subliniat că astfel de mobilități oferă tinerilor oportunități importante de învățare, interculturalitate și dezvoltare personală, cu impact pe termen lung asupra traseului lor profesional.