Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 29 iunie – 3 iulie, vor fi instituie restricții de circulație pe strada 8 Martie, la intersecția cu strada Corbului, pentru lucrări la rețeaua de apă – canal. Măsura a fost solicitată de către SC DIMEX 2000 COMPANY SRL și vizează subtraversarea străzii prin săpătură deschisă, precum și refacerea zonei afectate în urma lucrărilor.