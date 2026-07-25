Pentru a nu cădea în capcana infractorilor digitali, experții DNSC ne recomandă să evităm complet accesarea aplicațiilor de mobile banking sau transmiterea de informații sensibile atunci când folosim un Wi-Fi public.

Conexiunile Wi-Fi gratuite din spațiile publice ne pot lăsa fără bani pe card și fără conturi pe rețelele sociale. Specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică trag un semnal de alarmă și ne avertizează că aceste rețele, aparent convenabile ascund riscuri majore pentru securitatea datelor noastre.

Atacatorii cibernetici pot intercepta cu ușurință traficul de date necriptat sau pot crea rețele false cu nume identice cu cele ale hotelurilor sau cafenelelor în care ne aflăm.

Dacă ne conectăm la ele fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare și sesiunile de autentificare pot fi expuse instantaneu.

Pentru a nu cădea în capcana infractorilor digitali, experții DNSC ne recomandă să evităm complet accesarea aplicațiilor de mobile banking sau transmiterea de informații sensibile atunci când folosim un Wi-Fi public.

De asemenea, este esențial să activăm o rețea virtuală privată, cunoscută sub numele de VPN, care are rolul de a cripta tot traficul de date.

Alte măsuri de siguranță obligatorii sunt: dezactivarea conectării automate la rețelele din jur, vizitarea exclusivă a site-urilor securizate de tip HTTPS și actualizarea permanentă a sistemului de operare pe telefon sau laptop.