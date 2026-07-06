Maramureșul are din nou motive de mândrie. Tânăra interpretă Teodora Dănțăușa a obținut Premiul I la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Național „La Fântâna Dorului”, desfășurat în perioada 3–6 iulie , la Călărași.

Pe scena concursului, artista a reprezentat cu succes folclorul maramureșean, interpretând doina „Bătrânit-am și nu-i modru”, din repertoriul Angelei Buciu, și melodia de joc „Moare badea de beteag”, din repertoriul Vioricăi Groza Lar.

La finalul competiției, Teodora a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au sprijinit-o în parcursul său artistic. Recunoștința sa s-a îndreptat către profesorii îndrumători Marcel și Maria Seraz, Lucian Madiar și Ioana Lazăr, pentru pregătirea și încrederea oferite, precum și către conducerea Palatului Copiilor Baia Mare, prin directorul prof. Ion Iuga, pentru susținerea tinerilor interpreți.

De asemenea, artista a mulțumit Ansamblului „Comorile Izei” și prof. Maria Borodi, care au urcat pe scenă alături de ea și au contribuit la succesul momentului artistic.

Prin această performanță, Teodora Dănțăușa aduce încă o distincție importantă Maramureșului și confirmă valoarea noii generații de interpreți ai cântecului popular românesc.