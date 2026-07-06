Weekend-ul a adus aventură, mișcare și lecții utile pentru zeci de copii și părinți care au participat la evenimentul „Super Aventură cu Obstacole”, organizat la Preluca.

În cadrul activităților, familiile au parcurs împreună trasee cu obstacole, prin noroi, apă și zone de orientare, depășindu-și limitele și descoperind importanța colaborării, a curajului și a conexiunii cu natura.

Alături de participanți s-au aflat și jandarmii montani din Maramureș, care i-au încurajat pe parcursul probelor și le-au oferit sfaturi practice privind deplasările în siguranță pe munte și în natură. Totodată, aceștia au discutat cu părinții despre măsurile de prevenire a incidentelor în timpul excursiilor din vacanța de vară și despre comportamentul adecvat în mediul montan.

Jandarmeria Maramureș a felicitat Asociația Energia Mișcării pentru organizarea evenimentului și pentru implicarea în promovarea unui stil de viață activ și sănătos, bazat pe respectul față de natură și dezvoltarea spiritului de echipă.

Reprezentanții instituției au reafirmat că vor continua să susțină inițiativele care încurajează mișcarea în aer liber, educația pentru siguranță și protejarea mediului înconjurător.