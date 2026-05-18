Un incendiu de proporții a izbucnit în localitatea Sarasău, unde flăcările au cuprins o hală de dezmembrări auto, o casă de locuit și mai multe autoturisme aflate pe platforma operatorului economic.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul a trei subunități de pompieri, fiind mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime, o cisternă pentru alimentarea cu apă și un echipaj SMURD de prim ajutor.

Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert pentru protejarea populației din zonă.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, afectând atât hala și locuința, cât și mai multe autoturisme. Având în vedere amploarea incendiului și prezența unor cantități mari de materiale inflamabile, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă două autospeciale de stingere din cadrul ISU Satu Mare și ISU Bistrița-Năsăud. De asemenea, în sprijin au fost solicitate și Serviciile Voluntare și Private pentru Situații de Urgență din apropiere.

Pompierii acționează defensiv pentru localizarea și lichidarea incendiului, în condiții dificile, generate de intensitatea flăcărilor și de riscul ridicat de propagare.

O persoană a suferit un atac de panică și a fost evaluată medical la fața locului, urmând să fie transportată la spital de către echipajul SMURD.

Totodată, circulația rutieră pe DN19, în localitatea Sarasău, a fost oprită pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea operațiunilor de stingere. Polițiștii rutieri dirijează traficul și redirecționează autovehiculele pe rute ocolitoare.