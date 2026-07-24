Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost transportat la spital în noaptea de joi, 24 iulie, după ce ar fi fost agresat în fața unui local public din comuna Rozavlea.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, incidentul s-a produs în jurul orei 02:00, iar polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați prin apel la 112.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, tânărul ar fi fost lovit cu pumnii și picioarele în zona feței și a corpului de către doi tineri, în vârstă de 18, respectiv 21 de ani, toți fiind din localitatea Rozavlea.

Victima a solicitat îngrijiri medicale, fiind preluată de un echipaj SMURD și transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, urmând să fie dispuse măsurile legale în funcție de rezultatul anchetei.