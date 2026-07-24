Ziua Poliției de Frontieră a fost marcată printr-un mesaj de apreciere transmis de Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș către colegii din cadrul Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, instituție cu un rol esențial în asigurarea securității la granița de nord a României. În mesajul publicat cu ocazia aniversării, reprezentanții Jandarmeriei Maramureș și-au exprimat admirația și respectul pentru activitatea desfășurată de polițiștii de frontieră, evidențiind colaborarea strânsă dintre cele două instituții în îndeplinirea misiunilor de ordine și siguranță publică.

Jandarmii au transmis, totodată, aprecierea lor pentru profesionalismul și dedicarea de care personalul Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a dat dovadă de-a lungul timpului, subliniind că aceștia și-au îndeplinit de fiecare dată cu succes atribuțiile și au fost permanent la înălțimea responsabilităților pe care le au.

La finalul mesajului, Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș le-a adresat polițiștilor de frontieră urarea de „La mulți și îndelungați ani!”, în semn de recunoștință pentru activitatea desfășurată și pentru buna colaborare dintre cele două structuri.