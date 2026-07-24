APROAPE 1,00 mg/l ALCOOL PUR ÎN AERUL EXPIRAT ÎN CAZUL UNUI CONDUCĂTOR AUTO

La data de 23 iulie a.c., în jurul orei 09.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe D.N. 1C, în localitatea Cicârlău, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula dinspre localitatea Seini înspre Baia Mare.

La volan a fost identificat un bărbat de 44 de ani, din localitatea Mocira.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În continuare, conducătorul auto a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări.