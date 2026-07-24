Copiii care frecventează Centrul Rivulus Pueris, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, au avut parte de o nouă săptămână dedicată învățării prin joc, creativității și dezvoltării unor abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. Printre activitățile desfășurate s-a numărat un atelier de pictură coordonat de profesorul voluntar Viorica Szikszai, unde cei mici și-au pus în valoare imaginația și talentul artistic. Lucrările realizate au fost pline de culoare și au reflectat entuziasmul, creativitatea și implicarea fiecărui participant.

Pe lângă activitățile artistice, copiii au participat și la o sesiune practică susținută de voluntarii Crucii Roșii Române-Filiala Maramureș, care le-au prezentat noțiuni de bază despre acordarea primului ajutor și tehnici de supraviețuire. Prin demonstrații și exerciții interactive, participanții au învățat cum să reacționeze în situații de urgență și cât de important este să își păstreze calmul în momentele dificile.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare subliniază că astfel de activități contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, oferindu-le atât oportunități de exprimare artistică, cât și competențe practice care le pot fi de folos în viața de zi cu zi.

Prin inițiative de acest fel, Centrul Rivulus Pueris continuă să le ofere beneficiarilor un mediu în care educația, creativitatea și învățarea practică merg mână în mână, contribuind la formarea unor tineri mai încrezători și mai bine pregătiți pentru provocările viitorului.