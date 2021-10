Acțiune în derulare a SPJ Salvamont Maramureș în zona Creasta Cocoșului. Apelul venit prin 112 anunța despre un accident al unei persoane de sex masculin.

Băiatul aflat în drumeție a suferit un traumatism al membrului inferior aflându-se în acest moment în imposibilitatea de a mai umblă.

Echipele SPJ Salvamont Maramureș aflate în teren se deplasează în zona menționată pentru a acorda primul ajutor și a transporta persoană accidentată la echipajul medical.

UPDATE

Baiatul in varsta de 25 ani a fost recuperat si transportat cu targa UT2000 pana la baza Crestei Cocosului unde a fost imbarcat in masina de interventie a SPJ Salvamont Maramureș.Baiatul a suferit un traumatism al membrului inferior stang la nivelul gleznei.Deplasarea accidentatului s-a facut pana la intrarea in Mina Suior unde echipajul SMURD a avut acces auto si unde accidentatul a fost preluat iar acum este transportat la unitatea medicală de urgenţă din Baia Mare.Multumiri colegului salvator montan Alberto Cristaudi care aflându-se in zonă a anuntat accidentul si intrerupandu-si drumetia a dat o mana de ajutor colegilor de la SPJ Salvamont Maramureș. Misiune incheiata. Salvatorii montani rămân in dispozitiv pana la finalul zilei.

video: Salvamont Maramureș