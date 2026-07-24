Festivalul Internațional DRANICA are loc vineri, la Muzeul Satului Maramureșean din Sighetu Marmației, reunind meșteșugari în arta prelucrării lemnului din România, Ucraina și Ungaria.

Potrivit organizatorilor, vizitatorii vor avea ocazia să descopere tehnici tradiționale de prelucrare a lemnului, să participe la ateliere interactive și să afle poveștile din spatele unor meșteșuguri transmise din generație în generație.

„Vei cunoaște meșteșugari din Maramureș – România, Transcarpatia – Ucraina și Borsod-Abaúj-Zemplén – Ungaria. Vei vedea cum lemnul prinde viață. Vei putea participa la ateliere interactive unde îți vei testa îndemânarea. Vei descoperi poveștile din spatele unor meșteșuguri transmise din generație în generație”, au transmis reprezentanții Muzeului Maramureșean.

Proiect pentru conservarea patrimoniului lemnului

Festivalul este organizat în cadrul proiectului „DRANICA.24 – Promovarea patrimoniului imaterial al prelucrării lemnului în Euroregiunea Carpatică. Un ghid tehnic pentru prelucrarea tradițională a lemnului”, lansat la Baia Mare în 19 martie 2025.

Potrivit Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, liderul proiectului, inițiativa urmărește conservarea și revitalizarea artei prelucrării tradiționale a lemnului într-o regiune recunoscută pentru arhitectura vernaculară și măiestria meșteșugarilor.

Proiectul reunește parteneri din România, Ucraina și Ungaria și își propune să protejeze patrimoniul cultural imaterial, să sprijine meșteșugarii locali și să contribuie la dezvoltarea turismului cultural.

Partenerii festivalului sunt Muzeul Maramureșean, Universitatea Națională Ujhorod din Ucraina și Universitatea Miskolc din Ungaria.

Sursa: AGERPRES