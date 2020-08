La finalul săptămânii trecute, v-am prezentat cu PNL Maramureș se comportă pe domeniul public ca și pe ograda proprie. Mai exact, au organizat un eveniment electoral în mijlocul Centrului Vechi din Baia Mare, cu scenă, scaune, ecran LED, sonorizare profesională – pe scurt, au făcut un ditamai tămbălăul în centrul orașului, ocupând o bună bucată din centrul istoric, însă fără să respecte legislația locală. Concret, peneliștii maramureșeni și-au făcut de cap fără a închiria domeniul public și fără a plăti 1 leu. Ulterior, organizația a fost amendată de către polițiști cu suma de 10.000 de lei. Mai multe detalii puteți citi AICI.

Mai grav de atât, aceștia au încercat, fără nici o urmă de rușine, să insulte inteligența alegătorilor taman în campania electorală și, printr-un comunicat de presă (pe care îl regăsiți AICI) au acuzat presa de manipulări, susținând în același timp că au respectat legea. Pentru ca manipularea să-și atingă scopul, cei de la PNL Maramureș au publicat și o imagine tremurândă cu un aviz favorabil primit din partea unei comisii din cadrul Primăriei Baia Mare, legat de evenimentul respectiv.

Așa cum am promis, am solicitat Primăriei Municipiului Baia Mare un punct oficial de vedere cu privire la evenimentul în urma căruia PNL Maramureș a fost sancționată. Ce am anunțat noi zilele trecute a fost confirmat oficial de către autoritatea locală, respectiv că liberalii NU au respectat legislația locală și NU EXISTĂ un contract de închiriere al spațiului public pentru evenimentul respectiv. Vă prezentăm mai jos documentul oficial:

Așadar, conducerea PNL Maramureș continuă să aburească alegătorii cu vorbe alese, însă acțiunile lor demonstrează doar că sunt precum niște lupi înfometați. Mint cu sânge rece alegătorii, încearcă să intimideze mass media care nu le stă la picioare și nu au nici o remușcare să persiste în minciună. Păcat de liberalii care au construit această organizație și care, chiar și în perioade electorale, au știut să se comporte cu demnitate cu alegătorii și contracandidații lor. Actuala conducere a organizației, nu le face cinste nici liberalilor, nici băimărenilor, nici maramureșenilor!

Așteptăm în continuare un punct oficial de vedere din partea conducerii PNL Maramureș. Nu comunicate de presă cu aere de superioritate și jurăminte de respectare a legalității, ci punctual niște explicații de bun simț cu privire la acest subiect.

Sursa: ActualMM