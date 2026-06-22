CSM Știința Baia Mare a anunțat despărțirea de rugbystul James Scott, odată cu încheierea contractului acestuia cu campioana României.

Jucătorul părăsește echipa după cinci ani petrecuți în tricoul „zimbrilor”, perioadă în care a contribuit la rezultatele obținute de formația băimăreană și a devenit unul dintre sportivii apreciați de suporteri. Reprezentanții clubului i-au mulțumit pentru profesionalismul, seriozitatea și devotamentul demonstrate de-a lungul colaborării. „Ajuns la final de contract, James Scott se desparte de noi după 5 ani petrecuți în tricoul zimbrilor. Îi mulțumim pentru seriozitatea și devotamentul de care a dat dovadă în toți acești ani și îi dorim mult succes în continuare, atât pe plan sportiv, cât și personal”, au transmis oficialii CSM Știința Baia Mare.

Despărțirea marchează încheierea unui capitol important atât pentru jucător, cât și pentru clubul băimărean, care își continuă pregătirile pentru viitoarele competiții.