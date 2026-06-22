Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș s-a alăturat campaniei naționale de informare și conștientizare inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, intitulată „Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el!”, desfășurată în contextul examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

În cadrul acțiunii, jandarmii, polițiștii și pompierii maramureșeni au organizat activități de informare în apropierea unităților de învățământ din Baia Mare și Sighetu Marmației. Elevii și părinții au primit pliante cu mesaje de încurajare și susținere, menite să reducă presiunea asociată examenelor și să promoveze sprijinul familial.

Potrivit organizatorilor, scopul campaniei este transmiterea unui mesaj clar: rezultatele școlare sunt importante, însă echilibrul emoțional, sănătatea și siguranța copiilor trebuie să rămână prioritare. Reprezentanții instituțiilor implicate îi încurajează pe părinți să fie alături de copii în această perioadă solicitantă, oferindu-le încredere, înțelegere și sprijin.

„Oferiți încredere, nu presiune!” este mesajul central transmis în cadrul campaniei, care pune accent pe importanța susținerii emoționale a elevilor aflați în fața unor examene decisive pentru parcursul lor educațional.