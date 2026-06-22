Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că un accident feroviar s-a produs pe Magistrala 400, în apropierea localității Recea, județul Maramureș.

Potrivit primelor date, la o trecere la nivel cu calea ferată semnalizată prin indicatoare rutiere, un tren care circula pe relația Baia Mare-Mangalia a acroșat, în zona gabaritului căii ferate, un autoturism.

În urma impactului, șoferul autoturismului a fost rănit și primește îngrijiri medicale la fața locului. Autoritățile au intervenit pentru gestionarea situației, iar traficul feroviar a fost oprit pe ambele fire de circulație.

Reluarea normală a traficului feroviar este estimată după ora 17:00, în funcție de finalizarea intervențiilor și a cercetărilor la fața locului.