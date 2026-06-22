Orașul Borșa se pregătește să găzduiască una dintre cele mai îndrăgite manifestări cultural-folclorice din Maramureș. În perioada 23-24 iunie, va avea loc cea de-a XLIII-a ediție a Festivalului „Nopți de Sânziene”, eveniment care aduce în prim-plan tradițiile autentice, portul popular și obiceiurile specifice sărbătorii de Sânziene.

Organizat de Centrul Cultural „Titiana Mihali” și Primăria Orașului Borșa, festivalul va transforma zona din vecinătatea Primăriei Borșa într-un spațiu dedicat culturii și identității maramureșene.

Timp de două zile, localnicii și turiștii vor avea ocazia să descopere frumusețea tradițiilor păstrate din generație în generație, într-o atmosferă de sărbătoare inspirată de magia uneia dintre cele mai importante nopți din calendarul popular românesc.

Evenimentul va include și tradiționala paradă a portului popular, momente artistice și activități menite să promoveze patrimoniul cultural al zonei, reunind iubitori ai folclorului din întreaga regiune.