Stim cu totii ca Sarbatorile de iarna nu sunt la fel de frumoase fara „bradutul de Craciun”, dar ce spuneti daca un copil ar intelege in cat timp creste pomul de Craciun?

Sustinem un copil sa adopte un viitor „Pom de Craciun”!

Incepand din acest an, ROMSILVA va propune o noua provocare:

–campania «UN COPIL UN „BRADUT”»

Noua campanie isi propune responsabilizarea copiilor fata de natura, crearea unei legaturi trainice cu padurea, educatia forestiera prin implicarea acestora in actiunile de plantare, dar si socializare. In acest demers, parintii, rudele, prietenii sunt invitati sa dea o mana de ajutor tuturor copiilor care vor face parte din actiunea de plantare.

Conceptul Campaniei «UN COPIL UN „BRADUT”» este simplu!

Orice companie, asociatie, fundatie, sau persoana fizica, poate achizitiona un „bradut”, care va fi plantat in ghiveci de catre un copil, ingrijit cu atentie si ajutat sa ajunga, in primavara anului viitor, tocmai bun de plantat in mediul lui natural, acolo unde ii este locul! Specialistii Romsilva pun la dispozitie toata experienta, tot talentul si toata priceperea dar si rodul muncii lor.

Partenerii care vor sustine acest proiect alaturi de Romsilva, vor beneficia de asistenta tehnica de specialitate din partea silvicultorilor, de expunere a numelui si imaginii (logo si denumire partener) in toate materialele de promovare a evenimentului, precum si prezentarea parteneriatului in mediul online.

Achizitionarea puietilor se va realiza in perioada 04.11.2019 – 30.11.2019, fiind conditionata de ingheturile timpurii, iar actiunile de plantare in ghivece a “bradutilor” se vor prelungi pana la terminarea semestrului I al anului scolar 2019 – 2020.

Lansarea oficiala a Campaniei «UN COPIL UN „BRADUT”» va avea loc la Scoala Gimnaziala 30 din Brasov, in data de 06.11.2019 intervalul orar 11 – 13, timp in care toti elevii scolii vor planta puietii in ghivece sub indrumarea unei echipe de silvicultori din judetele limitrofe.

Silvicultorii au fost primii care s-au alaturat acestei campanii si au achizitionat bradutii dar si kit- ul necesar plantarii acestora in ghivece. Astfel, cu ajutorul acestor silvicultori inimosi, copii vor beneficia, pe langa consultanta de specialitate si de suportul material necesar plantarii bradutilor!