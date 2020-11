Noi ca popor știm foarte bine să ne plângem morții. Și nu, nu neg necesitatea acestei acțiuni, dar e dureros. M-a durut sufletul când am văzut în Cluj un banner imens cu numele celor morți la Colectiv și am decis să expun public acea durere. A trecut timpul și am omis să public aceste rânduri, până când, un alt incident tragic a atras atenția opiniei publice și ne-a făcut să ne dăm seama că pericolul este la orice pas. După 5 ani de la Colectiv, un ars grav tot nu poate fi tratat în România. Și da, am avut nevoie de încă o PALMĂ DE FOC pentru a ne da seama de asta. O palmă de foc care a luat 12 suflete direct din secția de Terapia Intensivă a Spitalului Judeţean Neamţ. Singura schimbare e că autoritățile recunosc asta și n-a mai ieșit nimeni să ne spună: „Avem de toate!”