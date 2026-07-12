Naționala masculină de handbal a României Under 20 s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European U20, după o victorie spectaculoasă, scor 39-31, în fața reprezentativei Israelului.

Tinerii „tricolori” aveau nevoie de un succes la cel puțin șapte goluri diferență pentru a obține calificarea în faza următoare a competiției, iar prestația solidă le-a adus obiectivul dorit. România se numără astfel printre cele mai bune 12 echipe ale Europei la această categorie de vârstă. Calificarea are o miză și mai importantă, întrucât asigură automat prezența României la Campionatul Mondial U21 de anul viitor.

Din lotul naționalei face parte și David Ianis Moldovan, jucător legitimat la CS Minaur Baia Mare, care contribuie la parcursul excelent al echipei României la turneul final.

Performanța confirmă potențialul noii generații de handbaliști români și oferă speranțe pentru viitorul handbalului masculin din România. Felicitări întregii echipe!