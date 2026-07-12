Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș anunță începerea înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, pentru sesiunea de admitere 2026.

Pentru această sesiune sunt disponibile 38 de locuri alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar cei care își doresc o carieră în domeniul intervențiilor de urgență sunt invitați să își depună dosarele.

Potrivit reprezentanților ISU Maramureș, documentele de înscriere se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurse_isumm@yahoo.com, până la data de 24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Candidații pot consulta toate informațiile privind condițiile de admitere și etapele concursului pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în secțiunea dedicată admiterii în învățământul militar.

„Biroul tău poate fi un scaun plictisitor, sau poți schimba destine în fiecare zi. În cariera de pompier, transformi adrenalina în profesionalism și curajul în fapte. Nu căuta o meserie la întâmplare, alege o vocație care face diferența!”, este mesajul transmis de ISU Maramureș tinerilor interesați de această profesie.