Comuna Moisei, situată la poalele Munților Rodnei, continuă să fie una dintre cele mai reprezentative destinații ale Maramureșului istoric, datorită patrimoniului său natural, cultural și spiritual deosebit.

Cu o istorie bogată și tradiții păstrate din generație în generație, Moisei impresionează prin arhitectura autentică, portul popular, obiceiurile străvechi și meșteșugurile locale, elemente care definesc identitatea acestei comunități.

Peisajele spectaculoase, pădurile întinse, aerul curat și apropierea de traseele turistice din Munții Rodnei transformă localitatea într-un punct de atracție pentru iubitorii de natură, drumeții și turism ecologic. Autenticitatea satului este completată de gospodăriile tradiționale, produsele locale și ospitalitatea oamenilor, iar dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului contribuie la consolidarea Moiseiului ca destinație de referință în nordul țării.

Reprezentanții Centrului de Informare și Promovare Turistică „Moisei Turistic” subliniază că dezvoltarea durabilă merge mână în mână cu păstrarea valorilor locale, astfel încât vizitatorii să descopere un loc în care natura, credința și tradițiile se îmbină armonios.

Prin farmecul peisajelor și bogăția culturală, Moisei oferă o experiență autentică tuturor celor care aleg să descopere frumusețea Maramureșului.