Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare marchează împlinirea a 75 de ani de la nașterea poetului maramureșean Gavril Ciuban printr-o vitrină de carte realizată la Compartimentul Sala de lectură – Carte curentă.

Născut la 10 iulie 1951, în Vișeu de Sus, Gavril Ciuban și-a început studiile în orașul natal, continuându-și pregătirea la Școala Profesională pentru Revizori CFR din Buzău și la Liceul nr. 1 din Caracal. După anul 2000 a absolvit Facultatea de Istorie a Universității „Spiru Haret” din București și cursuri de biblioteconomie.

După o perioadă în care a lucrat la Ocolul Silvic din Vișeu de Sus, și-a dedicat activitatea bibliotecii orașului, devenind bibliotecar și responsabil al instituției. Din 1974 este membru al Cenaclului literar „Andrei Mureșanu”, pe care îl conduce din 2002, iar din 1998 face parte din Uniunea Scriitorilor din România. Debutul său literar a avut loc în 1975, în revista „Cronica” din Iași, cu poezie. De atunci a publicat volume de poezie, proză și eseu, iar creațiile sale au fost traduse în limbi precum engleza, franceza, italiana, germana și ucraineana.

Activitatea literară i-a fost răsplătită cu numeroase distincții, printre care Marele Premiu „Vasile Lucaciu”, Premiul Uniunii Scriitorilor, Premiul revistei „Luceafărul”, Premiul I la Festivalul „Nichita Stănescu” și Marele Premiu al Festivalului de Poezie de la Sighetu Marmației.

Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană aduce un omagiu unuia dintre cei mai apreciați scriitori contemporani ai Maramureșului, invitând publicul să redescopere opera și contribuția lui Gavril Ciuban la literatura română.