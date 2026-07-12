Muzeul Satului Maramureșean „Mihai Dăncuș” din Sighetu Marmației invită publicul luni, 13 iulie, de la ora 12:00, la vernisajul expoziției de grafică „Amintiri din sat”, semnată de artistul plastic autodidact Horațiu Crișan din Cluj-Napoca.

Inspirate de patrimoniul muzeului și de farmecul satului tradițional maramureșean, lucrările expuse surprind autenticitatea gospodăriilor de odinioară, frumusețea arhitecturii rurale și atmosfera unei lumi care continuă să fascineze și să inspire.

Expoziția are și o importantă componentă caritabilă. O parte dintre lucrările prezentate vor putea fi achiziționate de către vizitatori, iar fondurile strânse vor fi donate pentru sprijinirea unui copil cu dizabilități provenit dintr-o familie aflată în dificultate.

Prin această inițiativă, arta devine nu doar un mijloc de promovare a valorilor culturale și tradiționale, ci și o punte de solidaritate pentru cei care au nevoie de ajutor.

Organizatorii îi invită pe iubitorii de artă, cultură și tradiție să participe la acest eveniment special, în care emoția artistică se împletește cu generozitatea și speranța.