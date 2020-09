Romania intra in insolventa fiscal-bugetara. Ceea ce va insemna o criza de lichiditate. Iar totul se intampla din cauza ca datoria publica creste alarmant sub Guvernul condus de premierul Ludovic Orban (foto). Avertismentul este lansat de profesorul Cristian Socol, conferentiar universitar la Academia de Studii Economice, scrie luba.ro.

Datoria publica a ajuns in doar cateva luni la 42,2% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de 35,2% cat era la finele anului 2019. Concret, in momentul de fata datoria publica a Romaniei este de 444 miliarde lei, in crestere de la 373 miliarde lei (vezi facsimil). Ceea ce inseamna ca o crestere de 70 miliarde lei in doar sapte luni, cat datoria publica acumulata in perioada 2017-2019.

In acest context, profesorul Cristian Socol arata ca Romania se indreapta catre o criza de insolventa fiscal-bugetara, adica o criza de lichiditate. Socol atrage atentia, intr-o analiza pe pagina sa de Facebook, asupra faptului ca viitorul Romaniei este amanetat, urmand sa avem de-a face cu o presiune asupra cheltuielilor bugetare pe canalul cresterii cheltuielilor cu dobanzile la buget. Asta in timp ce Romania deja se imprumuta la cele mai mari dobanzi din Uniunea Europeana.

Iata avertismentul analistului economic Cristian Socol:

“42,2% din PIB datorie guvernamentala, fata de 34,6% din PIB in oct 2019 (redusa de la 37,3% din PIB in 2016). Romania se indreapta spre o criza de insolventa fiscal-bugetara (criza de lichiditate), asa cum am mai avut in perioada 2009-2011.

Din pacate o noua veste trista despre derapajul macroeconomic grav in care se afla Romania in aceste momente. Ministerul Finantelor Publice a publicat azi (n.r. – luni, 14 septembrie 2020) cifrele la iulie 2020 privind ponderea datoriei guvernamentale in PIB. Aceasta a explodat la 42,2%, cu alte cuvinte ceea ce estima Consiliul Fiscal pentru sfarsitul de an curent s-a atins la doar 7 luni. Viteza de imprumut in anul 2020 a fost cuprinsa intre 800 si 1000 euro pe secunda, total nesustenabil.

Datoria publica (cea care contine și datoria locala) a ajuns la un neverosimil 49% din PIB. Este un derapaj nemaiintalnit in perioada postdecembrista.

Viitorul este amanetat. Peste 10 ani de zile va exista presiune asupra cheltuielilor bugetare pe canalul creșterii cheltuielilor cu dobanzile la buget. Romania deja se imprumuta la cele mai mari dobanzi din Uniunea Europeana”.

Adrian Caciu: datoria publica, la fel ca la ultima criza

La randul sau, economistul Adrian Caciu avertizeaza ca aceeasi datorie publica a Romaniei este preconizata sa creasca in continuare in acest an, ajungandu-se in final la o crestere totala de 112,29 miliarde lei. De asemenea, Adrian Caciu subliniaza ca datoria publica a Romaniei a crescut cu 70 miliarde lei in primele sapte luni ale anului 2020, aproape la fel ca la ultima criza financiara din 2009-2012.

“Socant!

La ultima criza financiara, datoria publica a Romaniei a crescut cu 72,4 miliarde lei in decurs de 3 ani (de la 147,3 miliarde lei in 2009 la 219,7 miliarde lei in anul 2012).

In 2020, deja datoria publica la 7 luni a crescut cu 70,9 miliarde si este prevazuta a creste in total cu 112,29 miliarde lei.

112,29 miliarde lei intr-un an faţa de 72,4 miliarde lei in trei ani. Criza la criza!

Este un experiment tare interesant!

33,9% din buget este datoria publica aferenta doar anului 2020!

Datoria publica totala ajunge, la final de an 2020, sa fie de 142% din bugetul general consolidat al statului.

Ca pondere in PIB sare de 46%!!!

Care sunt efectele? Cum va fi presiunea pe bugetele viitoare si care va fi capacitatea de plata a datoriei?

Sa va prezint un calcul simplu de reducere numai a datoriei noi din 2020 cu 10% pe an, inseamna ca economia sa dea 11 miliarde pe an in plus la buget si cheltuielile sa ramana constante. Adica sa nu discutam de expansiune economica! Greu de crezut!

Si atentie: nu punem in discutie imprumuturile care vin de la UE (4 miliarde euro pe SURE si 16,8 miliarde euro pe Next Generation EU)”, explica Adrian Caciu pe pagina sa de Facebook.

Sursa luba.ro