Municipiul Baia Mare organizează o nouă campanie de colectare a deșeurilor textile, destinată locuitorilor care doresc să predea haine și materiale textile uzate în mod responsabil.

Containerele speciale pentru colectare vor fi amplasate luni, 18 mai, începând cu ora 17:00, urmând să fie retrase marți, 19 mai, după ora 17:00. În acest interval, băimărenii pot depune deșeurile textile în punctele special amenajate din oraș.

Pentru prevenirea depozitării altor tipuri de deșeuri și pentru evitarea împrăștierii articolelor colectate, zonele vor fi supravegheate de Poliția Locală.

Punctele de colectare:

Forestierilor (igloo)

Blidari (capăt)

Mărășești – intersecție cu Republicii

Vasile Alecsandri – intersecție cu Plugarilor

Republicii nr. 62-64

Melodiei nr. 5

Jupiter

Serelor (platformă)

În containere pot fi depuse: articole de îmbrăcăminte uzate (tricouri, pantaloni, jachete, paltoane, cămăși, fuste etc.); perdele, draperii, cearșafuri, fețe de pernă, pături și alte materiale textile; încălțăminte uzată.

Autoritățile îi încurajează pe cetățeni să participe activ la această campanie, contribuind astfel la protejarea mediului și la reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi.