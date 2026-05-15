Elevii Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile de geografie, demonstrând că pasiunea, munca și perseverența pot transforma performanța într-o adevărată carte de vizită a școlii.

Participând la competiții prestigioase precum Concursul Național GeoInfoVirtual, Olimpiada Națională de Geografie și Terra – Mica Olimpiadă de Geografie pentru elevii de gimnaziu, elevii colegiului s-au remarcat prin cunoștințe solide, spirit competitiv și o excelentă capacitate de analiză și înțelegere a fenomenelor geografice.

Rezultatele obținute sunt rodul muncii susținute și al îndrumării oferite de profesoarele de geografie Cardoș Laura-Ioana și Stecko Viorica, care, prin profesionalism, dedicare și pasiune pentru educație, au reușit să inspire elevilor încredere, curiozitate și dorința de a excela.

Performanțele elevilor confirmă încă o dată nivelul ridicat al actului educațional din cadrul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” și demonstrează că excelența se construiește prin muncă, seriozitate și profesori dedicați.