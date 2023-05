Sambata, 27 mai 2023, a avut loc in Sala Polivalenta din Targu Mures, Campionatul National de Karate – Kyokusin pentru copii under 10-14 ani.

Clubul Sakura Budo Club din Baia Mare, condus de sensei Cristian Bejan, a obținut 7 cupe si medalii la toate categoriile, clasând-se astfel pe locul 10 in clasamentul general al cluburilor din toata tara.

Viitorul karate-ului maramureșean, suna bine. Succes in continuare!