Ieri, un prieten a fost condamnat la 5 ani de închisoare. E avocat și l-a reprezentat pe Pr. Paul în infama tranzacție de terenuri care a ținut prima pagină a ziarelor și TV-urilor. E prima dată cînd se întîmplă, după știința mea, ca un avocat să fie condamnat cu executare pentru faptul că a reprezentat un client care, da, o fi un escroc notoriu, dar reprezentarea avocațială, pledoariile nu presupun complicitate. Îl știu pe Robert de vreo 15 ani, știu ce valori are, știu cum și-a crescut fetele și sunt bulversat de această decizie a Justiției conform căreia el ar fi trebuit să știe că clientul său nu are dreptate și că deține un bun obținut în baza unei hotărîri judecătorești greșite, emise cu vreo 10 ani în urmă. Doar că avocatul nu e procuror, nu asta face. Robert a primit acest dosar la 29 de ani, într-o firmă mare unde apăreau constant spețe importante (pro și contra Statului) și a făcut ce face orice alt avocat aflat într-o relatie contractuală cu un client. Nu a luat valize cu bani sau terenuri. Și-a făcut meseria cum a știut mai bine, dar, hey, pare-se că trăim vremuri în care nu mai contează rațiunea și argumentele de bun simț. A fost condamnat cu executare deși înainte fusese achitat pe fond. În concluzie, dacă e vorba de un client care a produs un prejudiciu, e limpede că avocatul pledant nu poate fi decît complicele acestuia. Cînd am făcut „De ce eu?” am sperat că justiția își va face treaba departe de ingerințele politicului și că vom putea trăi într-o țară unde se va face dreptate. După ziua de ieri, cred cu tărie că e totul pierdut. Dacă avocații ajung să fie bagați în închisoare pentru că „sunt șmecheri, dom’le și încearcă să îi ajute pe X sau Y să scape”, am încheiat orice discuție. O viață de om e distrusă de alți oameni, judecători, împărțitori de dreptate. O fi un film și ăsta… #alaturideRobert.