”Dacă Cristos a înviat, este cu putință a vedea cu încredere orice eveniment al existenței noastre, chiar și pe cele mai grele și încărcate de angoasă și de incertitudine. Iată mesajul pascal pe care suntem chemați să-l proclamăm, prin cuvinte și, mai ales, prin mărturia vieții”. Este, pe scurt, alocuțiunea papei Francisc de la rugăciunea ”Regina Coeli” – ”Bucură-te, regina cerului”, care pe timpul pascal înlocuiește tradiționalul antifon marian ”Angelus Domini” – ”Îngerul Domnului”.

In the #GospelOfTheDay we hear that the women proclaimed Jesus' Resurrection to the disciples. Today I would like to remember the efforts that so many women make to take care of others, even during this health crisis.

— Pope Francis (@Pontifex) April 13, 2020