Noi, maramureșenii, îi respectăm și îi onorăm pe cei care au dovedit că ne sunt cu adevărat prieteni!

Mi-a revenit onoarea să îl disting cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Baia Mare pe Excelența Sa, Dan Mihalache, Ambasadorul României în Republica Cipru

Consiliul Local al municipiului Baia Mare s-a reunit astăzi pentru o ședință specială. Alături de noi a fost Excelența Sa, Dan Mihalache, Ambasadorul României în Republica Cipru. Mi-a revenit onoarea să îi confer titlul de cetățean de onoare al orașului nostru, un gest firesc pe care noi, comunitatea, îl facem pentru unul dintre puținii oameni care au rămas alături de Baia Mare și de Maramureș și după ce și-au încheiat mandatul.

Am vorbit astăzi mai mult din postura omului Cătălin Cherecheș, nu doar din cea a primarului. Am fost o bună bucată de vreme implicat în politica maramureșeană lângă Excelența Sa, domnul ambasador Dan Mihalache.

Foarte mulți oameni au trecut prin Maramureș. Foarte mulți oameni au fost onorați de maramureșeni. Foarte mulți oameni au trecut prin politica din Maramureș. Dacă stăm să ne gândim la toți cei care au reprezentat Maramureșul, la toți care au venit în Maramureș pentru a-i cunoaște pe maramureșeni, pentru a primi încrederea lor, pentru a intra în structuri politico-administrative și pentru a construi pentru Maramureș, pentru România, în ultimii 30 de ani, un singur om și un singur nume ne rămâne ca un constant: Dan Mihalache.

Dan Mihalache a reprezentat și încă reprezintă județul Maramureș. Au fost mulți care au condus politica din județul Maramureș. Mulți care ne-au reprezentat în forurile internaționale sau naționale, dar de niciunul, înafară de Dan Mihalache, nu ne mai aducem aminte. Mai mult decât atât, mai ales că suntem mulți dintre noi mai tineri sau care încă ne considerăm tineri în politică sau în administrație, știm foarte bine că toți cei care au trecut pe aici au trecut nu neapărat ca niște prieteni. Au trecut de foarte multe ori ca niște cotropitori.

Singurul care a venit și a rămas, care este mai mult decât prietenul nostru, este fratele nostru și membru al familiei noastre, este Dan Mihalache. Dar noi cu toții și mulți dintre noi care cunoaștem, am văzut și poate că am și învățat să lăsăm loc de bună ziua și să construim prietenii deasupra tuturor adversităților. Întotdeauna exemplul care ne-a rămas în minte a fost acela al prieteniei, al înțelegerii, al acceptării celui de lângă tine, așa cum ne-a insuflat Dan Mihalache.

Exemplul prieteniei deasupra oricăror adversități, a oricăror momente sau tulburări de ordin social, politic, administrativ.

Am devenit deputat în Parlamentul României și datorită lui Dan Mihalache. O mare parte din alegerea mea ca și primar al municipiului Baia Mare i se datorează și lui. Nu neapărat dintr-o perspectivă oficială, formal politică, ci dintr-o perspectivă a unui om care întotdeauna a venit cu un gând bun, cu un impuls pozitiv, cu un exemplu pe care am încercat să-l adopt și să-l fac parte din mine.

Mulțumesc Excelenței Sale pentru că nu uită niciodată Maramureșul și pe maramureșeni! Indiferent de misiunile pe care le-a avut și le are pentru România și pentru Statul Român, întotdeauna a știut să fie ca un frate de-al nostru, ca unul dintre noi, să spună despre Maramureș, să privească spre Maramureș. A știut cu foarte multă autenticitate, plăcere și bucurie să își aducă maramureșenii alături de el.

Astăzi, dacă fi să definesc rolul pe care îl are Dan Mihalache în Maramureș, chiar dacă harul și misiunea l-au călăuzit pe alte drumuri, în Europa, aș putea să spun că este și astăzi, fără să aibă un rol oficial politic, stâlpul de echilibru al politicii din Maramureș. Cel care prin prietenie, modul în care îi înțelege și știe să-i jaloneze, să-i îndrepte pe drumul cel bun. Vine întotdeauna cu gândul bun și îi aduce pe oameni în acea formulă nobilă a prieteniei.

Suntem mulți aici pe care, trecând prin diverse formule politico-administrative, viața ne-a pus într-o anumită adversitate. Din perspectiva mea, o adversitate falsă, dar pe care mulți dintre noi am considerat-o că a făcut parte din noi. Nu era despre noi… era despre alții… și nu toți am știut acest lucru.

Astăzi, aici, îi vedeți într-o formulă prietenească, frățească, cu zâmbetul pe buze, pe cei care îl respectă pe Dan Mihalache, pe cei care îl consideră prieten pe Dan Mihalache. Astăzi o să îi vedem și o să ne vedeți având cu toții aceelași sentiment, aceeași emoție pozitivă, aceeași trăire pentru Excelența Sa, ambasadorul Dan Mihalache.

Am avut un gând, într-o după-amiază, acum câteva zile și mi-am permis să-l sun pe domnul ambasador spunându-i dorința pe care o am, de a veni în numele comunității băimărene și a-i oferi titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare “. Asta pentru că știu că putem face pentru Maramureș și pentru Baia Mare, dar făcând pentru Maramureș și pentru Baia Mare, putem să facem și pentru România, în continuare, lucruri frumoase împreună. Am în minte proiecte și din perspectiva economică, dar și din perspectiva culturală relevante pentru noi, cei de aici, unde știu sigur că Excelența Sa va fi un sprijin hotărât și serios.

Dacă dintre cei care ne-au reprezentat și ne reprezintă politic cineva merită să fie considerat în vârful comunității noastre băimărene, atunci singurul care chiar simt că merită acest lucru este Dan Mihalache. Toți ceilalți, cu riscul să mă repet, au venit ca și cotropitori. Dan Mihalache a venit alături de noi, a venit în familia noastră, este în familia noastră și este fratele și prietenul nostru, exemplul pe care mulți dintre noi ar trebui să îl urmăm.