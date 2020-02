Jandarmii montani maramureșeni împreună cu reprezentanții salvamont sunt la datorie în zona stațiunilor turistice și pe traseele montane din județul nostru astfel încât amatorii de drumeţii montane şi de sporturile specifice sezonului alb să petreacă și acest sfârșit de săptămână în condiţii de siguranţă.

Pârtiile de schi sunt amenajate la altitudini înalte, condiţiile meteorologice variază de la oră la oră şi de la o pârtie la alta, prin urmare trebuie să vă documentaţi minuţios despre condiţiile meteo şi traseele pe care intenţionaţi să vă aventuraţi.

Pentru ca perioada la schi să fie una cât mai relaxantă şi lipsită de incidente jandarmii montani maramureşeni recomandă şi aduc în atenţie respectarea următoarelor reguli:

* Prima regulă se referă la respectul faţă de ceilalţi schiori şi snowboarderi de pe pârtie. Astfel, este esenţial ca toţi să ne comportăm în aşa fel încât să nu ne punem în pericol nici pe noi, dar nici pe ceilalţi, lucru valabil şi pentru echipamentul sportiv.

* Tot în funcţie de nivelul de pregătire trebuie aleasă şi ruta (traseul) pe pârtie, astfel încât să nu incomodăm sau să punem în pericol pe cei din faţa noastră. Dacă alegem trasee de schi fond, este bine să ne poziţionăm cât mai în dreapta şi să lăsăm loc celor mai rapizi.

* Viteza este al aspect de care trebuie să ţinem cont când suntem pe pârtie. Trebuie să adaptăm viteza în primul rând în funcţie de nivelul de pregătire, începător sau avansat, dar şi în funcţie de cum se prezintă pârtia, de gradul de dificultate a acesteia şi de cât de aglomerată este.

* In ceea ce priveşte intrarea, pornirea sau oprirea pe pârtie, trebuie să fim atenţi la fiecare manevră pe care o facem. Astfel, trebuie să ne asigurăm înainte a porni în cursă, pentru a nu-i lua prin surprindere pe ceilalţi, ceea ce ar putea provoca un accident. În ceea ce priveşte pârtiile care au porţiuni destinate pentru snowboard, unde se pot executa diferite manevre, trebuie să fim atenţi la săriturile şi întoarcerile rapide, care trebuie făcute numai atunci când suntem siguri că nu lovim pe nimeni.

* O regulă extrem de importantă se referă la ajutorul acordat în cazul unui accident. Oricine are datoria de a acorda ajutor celor care au nevoie. Schiurile trebuie aşezate în poziţie verticală, încrucişate, semnalizând astfel şi celorlalţi schiori că zona respectivă trebuie ocolită. Persoanele grav rănite nu trebuie mişcate din poziţia în care sunt şi jandarmii montani trebuie anunţaţi cât mai repede posibil prin orice mijloace.

* Oprirea pe pârtie este interzisă în zonele înguste sau acolo unde vizibilitatea este redusă. Daca am căzut, fie ca suntem pe schiuri sau pe placă, trebuie să ne deplasăm cât mai repede din acel loc, iar dacă vrem doar să ne odihnim sau să aşteptăm pe cineva, în niciun caz nu trebuie să ne oprim în mijlocul pârtiei, pentru a nu-i incomoda pe ceilalţi. Urcarea sau coborârea pe jos (fără schiuri) se face exclusiv pe marginea pârtiei.

* Aşa cum trebuie respectate semnele şi indicatoarele pe şosea, la fel trebuie să ţinem cont de ele şi pe pârtia de schi. Este valabil atât pentru cei care practică sporturile de iarnă, cât şi pentru personalul administrativ de deservire.



La fel de importantă este identificarea, mai ales în cazul unui accident. Orice schior, snowboarder sau martor, fie că este responsabil sau nu, pentru vreun incident pe pârtie, trebuie să se identifice cu datele personale (numele complet şi adresa) în faţa organelor abilitate.

Nu trebuie uitate nici regulile care privesc echipamentul (casca fiind un accesoriu obligatoriu), dar şi curăţenia care trebuie păstrată ca în alte locuri publice. Mai mult decât atât, bunele maniere nu trebuie să lipsească nici de pe pârtie (daca din greşeală aţi lovit un alt schior, să vă cereţi scuze şi să îl ajutaţi să se ridice în caz că a căzut), dar nici atunci când staţi la rând la sistemul de urcare, unde trebuie să vă păstraţi calmul şi să fiţi atent să nu deranjaţi celelalte persoane.

Trebuie să manifestați răbdare, să respectați indicaţiile jandarmilor maramureşeni montani şi să evitați implicarea în conflicte de orice natură iar în cazul în care sunteţi victima unui accident pe pârtia de schi sau martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială sau fapte de natură să tulbure liniştea publică, sunteţi rugaţi să solicitaţi sprijin prin sistemul unic de urgenţă ,,112’’ sau vă puteţi adresa direct echipajelor de jandarmi montani din zonă.

Maior, Radu Vasile Nicolae

Purtător de cuvânt al I.J.J. Maramureş