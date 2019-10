Campania în care Mihai Șora este imaginea principală ar avea un alt substrat. Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, avocat, practician in insolventa explică substratul acestei campanii de imagine.

„Am trimis in vara acest scurt mesaj catorva companii mari de retail, punand in anexa nota de fundamentare a legii anti-camatarie (in forma in care exista la acea data). Am trimis mesajul inclusiv celor de la eMag.

“Buna ziua,

In anexa, legea anti-camatarie.

Nu e o lege contra bancilor, ci contra camatarilor si contra modelului economic gresit aplicat in Romania, de unde rezulta o pierdere in dobanzi excesive a peste o treime din veniturile consumatorilor. Cu acesti bani, oamenii ar putea consuma mai mult, mai sanatos, ceea ce ar determina cresteri economice, noi locuri de munca, mai mult tva la buget, mai multe si mai corect orientate investitii etc.

Cred ca lumea ar trebui sa constientizeze aceste lucruri, dar mai ales pierderile care rezulta din practicarea de dobanzi excesive sau camataresti.

Pentru asta este nevoie de o ampla campanie de promovare, mai ales ca, in prezent, clasa politica este fie ostila, fie indiferenta fata de aceasta initiativa.

Nu am idee acum cum s-ar putea face aceasta promovare. La suprafata, ar fi vorba de asociatii profesionale, lanturi de magazine, de portaluri de vanzari, de influenceri, dar si de ong-uri umaniste”.

Raspunsul unui “juridic” de la eMag a fost “parerea noastra e sa faceti cum credeti”, ceva de gen “nu ma bag, man”.

Ei, si aflu zilele astea ca despre libertate, care cica s-ar manifesta plenar, in fiecare zi, cu fiecare click pe produsul cumparat de pe eMag, ne vorbeste un fost exponent al stalinismului. Unul care isi facea selfie in Piata Victoriei cu manechine de hartie in zeghe.

Eu ma gandeam ca, aducand in consum o treime din banii consumatorilor, care se duc acum in dobanzi camataresti, se poate obtine un volum mai mare de vanzari, inclusiv pe eMag. Dar nu, marketingul zisului portal a considerat ca e mai buna o campanie de advertising cu implicatii politice subtile, care duc catre o anumita parte a politicii de rahat din Romania anilor 2017-2019.

Oare inteligentii de la Naspers, care au cumparat eMag de la Sebi Ghita, or fi constienti de anti-reclama pe care si-o auto-administreaza eMag prin promovarea clipului si bilboard-ilor cu Sora? Sau ca au ratat sansa unei campanii de responsabilitate sociala cu mare potential de imagine si crestere a volumului de vanzari pe eMag?

PS Ceva similar, dar adaptat “andrisantilor”, am trimis si unor “întâistãtãtori” bisericesti si retelei mass-media a BOR. Am primit ridicari din umeri sau degete orientate catre ultra-fericitul, prietenul si admiratorul lui Manole. De la consumatori am primit fix 241 de semnaturi de sustinere a legii, deci reactia pastorilor de suflete nu m-a mirat prea mult”