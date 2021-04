Cititorii noștri ne-au trimis imagini video surprinse de camerele de supraveghere de pe strada Grănicerilor din Baia Mare care au surprins scandalul petrecut între un polițist local și trei tineri din Baia Mare. Unul dintre aceștia a fost arestat preventiv, iar doi sunt căutați de Poliția Baia Mare. Se știe cine sunt doar că nu au fost găsiți până în acest moment. Publicăm mai jos mesajul primit (fără nicio modificare, nici măcar gramaticală!) precum și imaginile video.

Salut. Aș dori sa îti furnizez niște informatii suplimentare legate de cazul care s-a petrecut pe strada Grănicerilor care s-au petrecut in seara zilei de 8 aprilie.

A venit momentul ca lumea sa afle adevărul, nu minciunile ce se scriu in presa și se dau la Tv . Băiatul care a avut conflict cu acest individ pe nume Varga Alexandru , pe strada Grănicerilor. Băiatul era in drum Spre casa iar la un moment data prin fata lui trece o mașina neagră ! Crezând ca este fosta lui prietena împreuna cu actualul ei prieten , acesta arunca cu telefonul după mașina (nu cu piatra cum se scrie in presa!!).

Individul Varga Alexandru oprește mașina și se da jos la băiat ! Băiatul văzând ca a confundat mașina și a făcut o greșeală merge la individ sa își ceara scuze pe gestul sau dar Varga Alexandru nu vrea sa stea de vorba și ii aplica un pumn și un cap in gura băiatului ! Băiatul nu ripostează și iar își cere scuze de la Varga Alexandru, care devine foarte violent (pentru un politist local)!

Filmare are 6 minute , nu 1 minut cum sa dat la presa ! Iar cei 3 băieți despre care sa vorbit ca ar fi pus la cale “planul in stil mafiot” , au trecut întâmplator prin zona ! Urmăriți filmarea cu atenție de la început pana la sfârșit și o sa vedeți adevarul! Victima nu este Varga Alexandru , ci băiatul care a fost bătut și agresat ! Treziți-vă oameni buni la realitate!

