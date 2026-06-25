Jucătorul echipei CSM Știința Baia Mare, Raul Pop, a fost convocat la naționala de Rugby 7s a României pentru cea de-a doua etapă a Rugby Europe Trophy Series, competiție care se va desfășura în perioada 26-28 iunie, la Chișinău. Convocarea reprezintă o nouă confirmare a evoluțiilor bune ale tânărului sportiv, care va avea șansa să reprezinte România într-o competiție importantă la nivel european.

Selecționata României vine după rezultatul obținut la etapa precedentă de la Makarska, unde a cucerit medalia de bronz. La turneul din Republica Moldova, „stejăreii” vor evolua în Grupa C, alături de Norvegia, Letonia și Turcia.

Programul României în faza grupelor este următorul:

26 iunie, ora 09:22: România – Norvegia

26 iunie, ora 14:37: România – Letonia

27 iunie, ora 09:22: România – Turcia

Miza competiției este una importantă, deoarece primele două clasate la finalul Trophy Series vor obține promovarea în elita rugbyului european de șapte și vor continua lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Pentru Raul Pop, participarea la acest turneu reprezintă o nouă oportunitate de afirmare la nivel internațional și o recompensă pentru munca depusă în tricoul formației băimărene.