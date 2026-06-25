Aerodromul Baia Mare își deschide porțile pentru public pe 4 iulie, începând cu ora 10:00, pregătind un eveniment spectaculos dedicat tuturor pasionaților de aviație, adrenalină și activități în aer liber.

Vizitatorii vor avea ocazia să urmărească un impresionant show aviatic susținut de formația Hawks of Romania, dar și zboruri demonstrative care vor transforma cerul într-o adevărată scenă a aviației. Programul include și o expoziție de mașini retro, un show de auto tuning, demonstrații cu autospeciale de intervenție, precum și mult așteptata Balloon Fiesta. Cei mici vor avea la dispoziție un spațiu special amenajat în cadrul Kids Corner, cu activități și surprize dedicate lor.

Organizatorii anunță că vor urma și alte atracții care vor fi dezvăluite în perioada următoare, promițând o zi plină de spectacol și experiențe memorabile pentru întreaga familie.

Data: 4 iulie 2026

Ora: 10:00

Locația: Aerodromul Baia Mare

Evenimentul se anunță unul dintre cele mai atractive ale verii în Maramureș, oferind publicului șansa de a descoperi mai îndeaproape lumea aviației și de a petrece o zi de neuitat la înălțime.