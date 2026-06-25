Pe 25 iunie 2026 se împlinesc 17 ani de la moartea lui Michael Jackson, artistul care a schimbat pentru totdeauna industria muzicală și a devenit una dintre cele mai influente personalități din istoria culturii pop.

Cântărețul s-a stins din viață la 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, în locuința sa din Los Angeles, vestea provocând un val de emoție în întreaga lume. Milioane de fani au deplâns dispariția celui supranumit „Regele muzicii pop”, iar moștenirea sa artistică continuă să inspire generații de artiști și iubitori ai muzicii. De-a lungul carierei sale, Michael Jackson a lansat albume care au devenit repere ale industriei muzicale și a stabilit recorduri greu de egalat. Piese precum „Billie Jean”, „Beat It”, „Thriller”, „Smooth Criminal” sau „Black or White” au rămas în topurile preferințelor publicului chiar și după aproape două decenii de la dispariția sa.

Artistul a revoluționat nu doar muzica, ci și conceptul de videoclip, transformând producțiile sale în adevărate spectacole cinematografice. Dansul său inconfundabil, inclusiv celebrul „moonwalk”, a devenit un simbol recunoscut pe toate continentele.

La 17 ani de la moartea sa, Michael Jackson continuă să fie una dintre cele mai ascultate și apreciate figuri ale muzicii mondiale. Vânzările albumelor sale, numărul impresionant de difuzări pe platformele de streaming și interesul constant al publicului demonstrează că legenda sa rămâne vie.

Pentru milioane de oameni, Michael Jackson nu este doar un artist al trecutului, ci un fenomen cultural care continuă să influențeze prezentul și viitorul muzicii.