La data de 13 iulie a.c., în intervalul orar 10:00 – 14:30, polițiștii Postului de Poliție Comunal Vadu Izei au desfășurat o acțiune pe linia verificării stării tehnice a autovehiculelor, împreună cu reprezentați RAR.

În cadrul acțiunii au fost oprite și verificate 23 autoturisme. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale și au reținut cinci certificate de înmatriculare ale autoturismelor care nu au corespuns din punct de vedere tehnic.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate depășește suma de 2.000 de lei.