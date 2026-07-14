Domeniul Valea Stânii pregătește unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, programat pentru 26 iulie, începând cu ora 14:00. Organizatorii promit o zi dedicată tradițiilor, muzicii populare și atmosferei autentice maramureșene.

Pe scena evenimentului vor urca îndrăgiții interpreți Marcel Farcaș și Valer Foriș, alături de Dorin Filip și Nicoleta Petrehuș, artiști care vor aduce în fața publicului un repertoriu de muzică populară și de petrecere.

Evenimentul se adresează atât familiilor, cât și iubitorilor de folclor și tradiții, fiind gândit ca o întâlnire a comunității într-un cadru rustic, specific Maramureșului. Organizatorii îi invită pe participanți să se bucure de muzică live, preparate tradiționale și de ospitalitatea locului.

Rezervările și achiziționarea biletelor se pot face la numărul de telefon 0752 495 812.

Sub sloganul „Din inima de sat, pentru momente de neuitat”, Domeniul Valea Stânii își propune să ofere o experiență autentică tuturor celor care aleg să petreacă ziua de 26 iulie în mijlocul tradițiilor maramureșene.