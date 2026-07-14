Ieri, 13 iulie a.c., în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, la intersecția bulevardul Republicii cu strada Vasile Alecsandri, s-a produs un accident rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul că, un bărbat de 52 de ani care conducea un autoturism pe direcția bulevardul Unirii-strada Vasile Alecsandri, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto în vârstă de 29 de ani, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei în cauză au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.