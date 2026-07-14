Copiii de la Centrul Multifuncțional Romanii și senioarele de la Centrul CASPEV au participat la un atelier de creație organizat de Direcția de Asistență Socială Baia Mare, o activitate menită să încurajeze creativitatea și dialogul între generații.

În cadrul atelierului, participanții au realizat semne de carte personalizate, fiecare contribuind cu idei și imaginație. Activitatea a pus accent atât pe dezvoltarea îndemânării și a spiritului creativ, cât și pe colaborarea dintre copii și seniori. Întâlnirea s-a transformat într-o experiență plină de voie bună, în care socializarea, schimbul de experiențe și lucrul în echipă au demonstrat că pasiunea pentru artă și bucuria de a crea împreună nu țin cont de vârstă.

Atelierul a fost organizat de Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României, în cadrul unor activități dedicate consolidării legăturilor dintre generații și promovării incluziunii sociale.