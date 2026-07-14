Comunitatea catolică din Baia Mare organizează, în perioada 16–23 august, o nouă ediție a Zilelor Sfântului Ștefan, eveniment dedicat primului rege al Ungariei și una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului central-european.

Pe parcursul unei săptămâni, participanții vor avea ocazia să ia parte la seri literare, concerte, momente de rugăciune și celebrări religioase menite să readucă în atenție valorile și exemplul de viață al Sfântului Ștefan.

Programul evenimentelor

16 august (duminică)

Ora 18:00 – „Márton Áron, pelerinul speranței”, seară literară susținută de Tóth Péter Lóránt, la Biserica romano-catolică Sfânta Treime;

Ora 20:00 – Concert de pian și saxofon susținut de Mares Hanna Blanka și Palkó Csanád, la Biserica romano-catolică Sfânta Treime.

17 august (luni)

Ora 20:00 – „Sunt un suflet, vreau să trăiesc!”, seară literară dedicată ultimului drum al poetului Radnóti Miklós, prezentată de Tóth Péter Lóránt, la Philia Oázis.

18 august (marți)

Ora 20:00 – Concert susținut de formația Hot Jazz Band, la Philia Oázis. Prețul biletului este de 100 de lei.

19 august (miercuri)

Ora 18:00 – Concert de orgă și vioară susținut de Hegyi Barnabás, cantor și dirijor al Bisericii Mátyás din Budapesta, și violonista Bánhegyi-Maros Dóra, la Biserica romano-catolică Sfânta Treime;

Ora 19:00 – Adorație euharistică în aer liber, cu participarea grupului muzical Törjön út, în Țintirim.

20 august (joi)

Ora 19:00 – Hramul Capelei Sfântul Ștefan. Celebrant principal și predicator va fi preotul Veres Attila din Baia Sprie;

Ora 20:00 – Concert festiv în aer liber susținut de grupul Törjön út și corul Schola Rivulina, în Țintirim.

21 august (vineri)

Ora 18:00 – Gala Sfântului Ștefan, organizată de UDMR, la Philia Oázis.

22 august (sâmbătă)

Ora 20:00 – Recital de orgă susținut de Péter Bernadette, la Biserica romano-catolică Sfânta Treime.

23 august (duminică)

Ora 18:00 – Sfântă Liturghie solemnă în cinstea Sfântului Ștefan, celebrată de părintele benedictin Mogyorósi Ányos, paroh la Tihany, în Țintirim.