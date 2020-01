Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, ar putea fi trimis înapoi în Madagascar, după ce autorităţile au stabilit că procedura de extrădare în România a fost nelegală.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au cerut acordul autorităţilor din Madagascar pentru ca Radu Mazăre să poată fi cercetat penal într-un dosar de abuz în serviciu.

Ministerul de Justiţie din Madagascar a răspuns cererii ÎCCJ şi au arătat că Radu Mazăre ar trebui trimis înapoi din cauza faptului că procedura de extrădare în România, din luna mai 2019, a fost nelegală.

Astăzi, judecătorii ÎCCJ analizează contestaţia în anulare înaintată de avocaţii fostului primar al Constanţei în cazul condamnării definitive la nouă ani de închisoare.

Astfel, Radu Mazăre a fost adus în faţa instanţei.

„Sigur că numele meu e controversat, notoriu. Am făcut şi greşeli, am fost mândur, m-am fălit, dar am vrut să fac doar lucruri bune şi credeţi-mă că îi ajut pe cei mulţi. Această procedură de extrădare, rapiditatea ei, s-a datorat notorietăţii mele, pentru a fi adus rapid înainte de alegeri.

Nu am mai văzut un cetăţean român pentru care Ministerul Justiţiei să lucreze în weekend, pentru care s-a cerut extrădarea într-o zi. M-am gândit îndelung acolo fiindcă s-au făcut presiuni zilnice de reprezentanţii Interpol pentru a semna că sunt de acord să renunţ la legea din Madagascar şi să vin în România.

Am cerut să fiu prezentat la judecător. A fost groaznic. Am fost împachetat şi trimis aşa, fără să ajung la judecător. Nu critic sentinţa de fond, acum sunt alte căi de a acţiona. A început ca o procedură de extrădare legală şi s-a finalizat printr-o procedură frauduloasă. A fost eludată această instanţă, iar scopul este evident”, a declarat Radu Mazăre în faţa judecătorilor.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a rămas în pronunţare în legătură cu cererea lui Mazăre de contestaţie în anulare.

În acest dosar, Radu Mazăre a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru retrocedări de terenuri.