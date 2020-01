Spun proverbe, spun poveşti

De vrei bine să trăieşti

Apă caldă şi săpun, trebuie să foloseşti

Sau in fiecare zi, casa să-ţi aeriseşti

Văd dudui, văd domni cu şcoală

Cum hăinuţele nu-şi spală

Şi cănd treci pe lângă ei

Pute ca-n cuşca cu lei

Azi în zi cu soare afară

Trec pe lâng-o domnişoară

Aranjată şi cochetă

Dar puţea ca o closetă

Fac o imprudenţă mare

Şi zic doamne, ce duhoare

Laşi pe aste coridoare

Şi precis eşti nespălată … pe picioare

Mă priveşte, se amuză

Şi ca un copil se scuză

Port sandale decupate

Şi-a intrat praful prin spate

Nu-i mai spun că sub axilă

Păru-i stă ca pe acvilă

Nici că pe sub unghiuţe

Are praf de hârtiuţe

Grea povară, greu miros

Îţi întorci nasul pe dos

Şi te miri de ce săpunul

E mai ieftin ca tutunul.

Cum va fi când dă cu spray

Peste acviluţa ei

Ce mirosuri va emite

De la nespălat pe dinte

Şi ce mască să purtăm

Hoitul ei să-l suportăm

Cdi – ce nu suportă nespălaţi