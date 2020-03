Psihologul băimărean Cecilia Ardusătan trăiește parcă mai intens decât alții în această perioadă. Are în familie pe cineva diagnosticat cu COVID 19 și ține zilnic pe pagina personală de Facebook un jurnal. Mesajul este unul realist, chiar dur ar putea să spună unii, dar necesar în astfel de momente.

„A 8-a zi pentru sora mea infectată cu COVID-19. Cu toate că ieri și alaltăieri s-a simțit bine, de azi a început tusea și unele probleme pulmonare. Evident a început tratamentul cu antibiotice. Știu că va fi bine. E tânără și fără comorbiditati. Ideea este că boala poate fi surprinzătoare. Mi-a spus să nu ne culcăm pe-o ureche și să o luăm ca pe ceva banal ! Nu e ceva banal. Îmi povestește cum colega ei, medic neurolog, este și ea bolnavă, are 50 de ani și boala autoimună… își plânge soțul în tăcere, diagnosticat și el cu COVID acum 2 zile, el nu avea nicio boală asociată. A murit singur. Nimeni nu îl conduce pe ultimul drum. Nimeni nu-l plânge. Nu își pot lua „la revedere”. Aceasta va fi realitatea dura pentru mulți. Știu, o să ziceți că sunt psiholog și poate ar trebui sa vin cu lucruri pozitive. Da, pot veni cu soluții…dar cel mai important pot ajuta la CONSTIENTIZARE. La a înțelege că FRICA ancestrală de moarte ne bântuie pe toti. Ce trebuie să facem acum…este să privim moartea în față. Ea nu are nimic personal cu noi. E un fapt, precum ploaia. Nu înseamnă că trebuie să ne pierdem speranța, rațiunea… Nicidecum! Știți, CURAJUL înseamnă să simt FRICA și să merg mai departe. Să încerc să înțeleg că nu pot schimba realitatea zilei, dar pot să mă adaptez la ea. VA FI BINE pentru majoritatea dintre noi dacă suntem uniți, dacă ne respectăm, dacă lăsăm egoismul de-oparte și ajutam pe celălalt, nu pentru a-mi hrăni egoul, nu pentru a ieși în evidență câte am făcut. Unele fapte vor rămâne înfăptuite în tăcere. Știute doar de CEL DE SUS. Haideți să ajutăm autoritățile, medicii, respectând cu sfințenie indicațiile. Și pentru cei ce stau mai mult în casă, acum aveți timp să faceți ce nu ați avut timp până acum să citiți, să meditați, să vă rugați în liniștea inimii voastre. Rugăciunea este benefica, hrană pentru suflet și dătătoare de speranță. Meditați, faceți sport, zâmbiți chiar dacă nu vă vine, așa veți stimula hormonii fericirii, opriti-vă gândirea negativă peste zi trimițând-o la plimbare printr-o singură frază „- Te văd, dar nu am timpul tău acum! Te pot asculta azi, dar 5 minute!” Stabiliți voi ora la care toate aceste gânduri grele sa vină. Atunci nu fugiți de ele, ascultati-le indiferent cat de terifiante sunt. După cele 5 minute, ii spuneți că „întâlnirea voastră s-a încheiat” și va auziți maine la aceeași oră. In acest fel puteti face față. E doar un mod de a pune problema. În rest, căutați soluții și fiți atenți cum va raportați la ceea se întâmplă . Aveți grijă de voi și de cel de lângă voi. ACCEPTARE UȘOARĂ.”, a scris Cecilia Ardusătan.