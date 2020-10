Proverbul “Prostul nu e prost destul, daca nu e si fudul” i se potriveste de minune lui Klaus Werner Iohannis. Presedintele Romaniei a iesit intr-o noua conferinta de presa in care, ca un adevarat purtator de cuvant al PNL, a facut campanie electorala pentru liberali si evident a injurat PE-SE-DE. De aceasta data, Iohannis s-a folosit de Justitie ca sa faca lobby pentru PNL si sa cerseasca voturi pentru acest partid. scrie luju.ro.

Concret, Iohannis a sustinut miercuri seara, 30 septembrie 2020, o conferinta de presa (in care ca de obicei a silabisit stalcit cuvinte precum ‘peroada’ si ne-a asigurat ca sarbatorile de iarna si Revelionul “vin clar”) in care a anuntat ca s-a intalnit cu premierul Ludovic Orban si ministrul de Justitie Catalin Predoiu, cu care a discutat proiectele de modificare a Legilor Justitiei. Legi care, zice Iohannis, nu pot fi trecute prin Parlament atat timpo cat exista o majoritate toxica. Adica, votati PNL!

Oricum, Iohannis a batut campii cu gratie, anuntand, atentie, ca prin proiectele de modificare a Legilor Justitiei se va reintroduce concursul de promovare la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Asta desi concursul de promovare la Inalta Curte exista si in prezent, si mai mult chiar se desfasoara in aceasta perioada, fiind lansat de CSM in urma cu cateva saptamani (click aici pentru a citi).

Daca nu ne crede, Klaus Iohannis poate citi Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, care la art. 52 stabileste fix faptul ca la Inalta Curte de Casatie si Justitie se promoveaza prin concurs. O prevedere care exista inca dinainte de modificarile aduse de PSD la Legile Justitiei, caci promovarea la ICCJ s-a facut de ani de zile prin concurs organizat de CSM.

Iata ce prevede art. 52 alin. (1) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor:

“Art. 52 alin. (1) – Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs organizat ori de cate ori este necesar, in limita posturilor vacante, de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii”.

Continuarea pe Lumea Justiţiei