De câteva zile pe rețelele de socializare au apărut anunțuri conform cărora astăzi, 3 februarie, la Poienile de Sub Munte va fi un nou protest al locuitorilor din cătunul Coșnea. Culmea este și faptul că acest protest se repetă în zi de târg, când ”organizatorii” speră că vor atrage noi susținători. Au cerut și prezența presei. Cum presa din Maramureș cunoaște deja subiectul, dar și faptul că punerea în funcțiune a barierei este perfect legală, s-a apelat la jurnaliști din județele vecine. Așa au sosit astăzi corespondenții TVR dintr-un județ vecin.

Ce vor de fapt vreo 15 oameni? Simplu: desființarea barierei din zona Ocolului Silvic din cătunul amintit. Practic respectiva barieră a fost pusă de silviculturii din Poienile de Sub Munte pentru a reuși să controleze toate vehiculele, inclusiv cu masă lemnoasă, care urcă sau coboară din munte. Ei bine, de la darea ei în folosință nu mai este liniște în zonă. Actualul inginer silvic este acuzat de oameni că nu îi lasă pe oameni să urce în munte pe drumul forestier spre pământurile sau imobilele lor. Lucru total fals. Ocolul Silvic a solicitat oamenilor să aducă de la primărie acte doveditoare că au după barieră terenuri sau zona respectivă! Mai mult, zona respectivă este ”activă” și în infracțiuni de contrabandă cu țigări de proveniență ucraineană. Așadar, înființarea acesteia a creat ”deranj” mare și în această direcție.

Auzim că până și proaspătul primar ales al comunei Poienile de Sub Munte ar fi acum acuzat că nu mai susține oamenii și că a trecut de partea ”legii”. Să fie chiar așa?

Ce au publicat oamenii pe facebook

”Dragi cetățeni ai comunei Poienile de Sub Munte, vă informez că în 3.02.2021, organele de presă vor fi prezente pentru informații legate de scandalul de la noi din comună, cel dintre inginerul silvic și cetățenii comunei. Din sursele mele, acest inginer silvic oprește LIBERA CIRCULAȚIE pe drumurile forestiere („mai sus de barieră”) a unor oameni care au proprietăți private în zonă. Maniera în care el oprește libera circulație, mersul spre pășune, mersul la picnic sau la plimbare te face să crezi că acest domn este la el acasă, iar noi îi violăm proprietatea privată. NU, nu este așa. Trebuie să ne apărăm drepturile și libertățile. Este un spațiu public, al tuturor. Vă îndemn să vă susțineți civilizat cauza și să vă apărați libertatea, libertatea pe care am câștigat-o la Revoluție și pe care trebuie să o apărăm zi de zi. Vrem să aflăm pe ce fundament legal și juridic suntem amendați când circulăm în acea zonă. Vrem transparență. Acest domn inginer silvic spunea „vă pun eu la punct, rușilor”, iar această frază denotă discriminare etnică. Ni s-au defrișat pădurile sub conducerea acestei instituții, iar acum un reprezentant al ei, pentru a apăra vânatul rezervat clientelei, ne îngrădește libertatea. Vă îndemn să ne apărăm civilizat drepturile, să expunem informațiile pe care le deținem și să încercăm să soluționăm problema. Cei care aveți informații legate de acest subiect, le puteți comunica”.