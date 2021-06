A mai trecut un an școlar, iar Proiectul Relații sănătoase versus relații toxice, inițiat de Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș și derulat la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Baia Mare, a ajuns și el la final, pentru acest an. Cu siguranță îl vom relua anul școlar viitor, într-o altă școală, cu alți elevi interesați în a lega relații frumoase și armonioase și de a le evita pe cele toxice.

Fenomenul violenței domestice nu poate fi redus decât prin educație, legi clare și ferme și prin spirit civic.

Ultimele modificări legislative, aduse legii 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, sunt semnificative. Astfel, noi, polițiștii, considerăm potrivit să informăm tinerii, cei care sunt în plină formare, cu privire la acest fenomen care macină o societate chiar din interiorul celulei de bază, din Familie.

Proiectul s-a derulat printr-o colaborare de excepție, dintre polițistul de prevenire și psihologul școlar Florin Barbur. Au fost realizarea în tandem 16 activități de prevenire a violenței domestice și a agresiunilor de natură sexuală, la 9 clase, beneficiarii fiind 243 de elevi și diriginții acestora. Aceștia au aflat de la specialiști care sunt semnele unei relații toxice, măsurile pe care le au la îndemână pentru a evita victimizarea și prevederile legislative în cazul comiterii infracțiunii de violență domestică.

Elevii au aflat că violența domestică este infracțiune. Că are mai multe forme. Că victima poate să ceară un ordin de protecție instanței, ba mai mult că poate beneficia de ordin de protecție provizoriu emis de către polițist la momentul prezentării acestuia la fața locului. De asemenea, că agresorul poate fi scos din locuință dacă a pus în pericol viața victimei prin emiterea ordinului de protecție provizoriu și că acesta poate să facă până la 5 ani închisoare dacă încalcă atât ordinul de protecție provizoriu emis de către polițist cât și pe cel emis de către instanță.

Elevii au mai aflat că pot utiliza aplicația Bright Sky atât în calitate de victimă cât și în calitate de martor, dar și cu scop pur informativ.

Fiecare activitate a fost interesantă în felul ei pentru că fiecare clasă a avut specificul ei, elevii fiind diferiți. Cu această ocazie au aflat și polițiștii părerea elevilor vis–a–vis de violența domestică, vis–a-vis de familiile în care tensiunile sunt la ordinea zilei. Unii dintre ei chiar au mărturisit situația lor familială, genul conflictelor și sentimentul pe care îl încearcă atunci când sunt martori la certurile părinților, uneori adevărate conflicte escaladate.

Acum, tot ce le rămâne de făcut tinerilor este să aplice cele învățate și să disemineze informațiile prietenilor și cunoscuților lor, pentru ca impactul în comunitatea noastră să fie mai mare, cu rezultate în reducerea fenomenului violenței domestice.

Mulțumim conducerii Liceului Teoretic „Emil Racoviță” pentru colaborare și le dorim elevilor vacanță cu relații armonioase!